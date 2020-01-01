Легионера Динамо "засыпало" снегом в Киеве

Бенито адаптируется к погодным условиями в столице Украины.

Футболист киевского Динамо, который ныне выступает за донецкий Олимпик на правах аренды, Бенито продолжает адаптироваться в Украине.

Нигериец опубликовал в Instagram фото, на котором он попал под снегопад.

Судя по фотографии, Бенито не рад такой погоде.

В текущем сезоне футболист провел за Олимпик 11 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и выполнил три результативные передачи. Арендное соглашение с Олимпиком рассчитано до конца сезона.