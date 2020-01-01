Легионера Динамо "засыпало" снегом в Киеве
Бенито адаптируется к погодным условиями в столице Украины.
Футболист киевского Динамо, который ныне выступает за донецкий Олимпик на правах аренды, Бенито продолжает адаптироваться в Украине.
Нигериец опубликовал в Instagram фото, на котором он попал под снегопад.
Судя по фотографии, Бенито не рад такой погоде.
В текущем сезоне футболист провел за Олимпик 11 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и выполнил три результативные передачи. Арендное соглашение с Олимпиком рассчитано до конца сезона.
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