Сидклей рассказал о своих целях в Динамо

Бразилец заявил, что хочет выигрывать титулы.

Полузащитник Динамо, который находился в Коринтиансе на правах аренды, Сидклей вернулся в расположение киевского клуба.

Бразилец прокомментировал свое возвращение.

"Мне хочется играть и выигрывать титулы с Динамо Киев. Надеюсь, что мы проведем отличный сезон.

Я очень много работаю над собой, чтобы как можно быстрее набрать оптимальные кондиции. Ну а выиграть титул хочет каждый футболист", - приводит слова Сидклея Onefootball.

Напомним, что Сидклей уже приступил к работе с Динамо.