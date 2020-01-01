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Сидклей рассказал о своих целях в Динамо

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Бразилец заявил, что хочет выигрывать титулы.
Сидклей
Сидклей
Динамо Киев

Полузащитник Динамо, который находился в Коринтиансе на правах аренды, Сидклей вернулся в расположение киевского клуба.

Бразилец прокомментировал свое возвращение.

"Мне хочется играть и выигрывать титулы с Динамо Киев. Надеюсь, что мы проведем отличный сезон.

Я очень много работаю над собой, чтобы как можно быстрее набрать оптимальные кондиции. Ну а выиграть титул хочет каждый футболист", - приводит слова Сидклея Onefootball.

Напомним, что Сидклей уже приступил к работе с Динамо. 

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Теги: Сидклей, Динамо, футбол, УПЛ
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