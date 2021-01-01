Агент Тайсона проведет встречу с руководством Интернасьонала

Стороны проведут переговоры.

Агент полузащитника Шахтера Тайсона Диего Дорнеллес сообщил, что проведет встречу с руководством бразильского Интернасьонала.

“Сейчас мы готовимся к встрече с руководством Интернасьонала. Мы хотим обсудить контракт.

После переговоры мы примем решение: подходит такой вариант для Тайсона или нет“, - приводит слова агента Gauchazh.

Действующий контракт бразильца с Шахтером истекает летом 2021 года.