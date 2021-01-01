Агент Тайсона проведет встречу с руководством Интернасьонала
Стороны проведут переговоры.
Агент полузащитника Шахтера Тайсона Диего Дорнеллес сообщил, что проведет встречу с руководством бразильского Интернасьонала.
“Сейчас мы готовимся к встрече с руководством Интернасьонала. Мы хотим обсудить контракт.
После переговоры мы примем решение: подходит такой вариант для Тайсона или нет“, - приводит слова агента Gauchazh.
Действующий контракт бразильца с Шахтером истекает летом 2021 года.
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