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Агент Тайсона проведет встречу с руководством Интернасьонала

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Стороны проведут переговоры.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер Донецк

Агент полузащитника Шахтера Тайсона Диего Дорнеллес сообщил, что проведет встречу с руководством бразильского Интернасьонала.

“Сейчас мы готовимся к встрече с руководством Интернасьонала. Мы хотим обсудить контракт.

После переговоры мы примем решение: подходит такой вариант для Тайсона или нет“, - приводит слова агента Gauchazh.

Действующий контракт бразильца с Шахтером истекает летом 2021 года. 

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Теги: Тайсон, Шахтер Донецк, футбол
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