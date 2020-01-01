Дуэлунд: Луческу объяснил, что каждый из Динамо должен делать

Миккель Дуэлунд рассказал об изменениях в команде.

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд объяснил, как столичной команде удается удерживать первое место в УПЛ.

“Никаких секретов. Команда осталась той же, те же игроки, но у нас другая философия. Также вернулась вера в себя. В команде хороший климат, есть понимание, что мы наконец двигаемся в правильном направлении.

Динамо - один из крупнейших клубов Украины, но последние несколько лет мы не демонстрировали игру, которой от нас ждали. Теперь мы играем друг за друга, объединены общей идеей. Иногда нужно что-то изменить, чтобы иметь правильное мышление.

У игроков было много вопросов, они нашли ответы у Луческу. Он точно рассказал, что каждый из нас должен делать. Я знаю, что сейчас мы не играем на 100%, как должны играть, но с верой в себя и точными изменениями в нашей игре мы достигнем желаемого результата. Это длительный процесс - такие изменения не приходят за одну ночь.

Третий год подряд мы выиграли Суперкубок Украины и показали, что можем добиваться результата, переиграв Шахтер. Такая победа - это прекрасно для старта нового сезона“, - цитирует Дуэлунда 1927.kiev.ua.