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Милевский рассказал о депрессии после ухода из киевского Динамо

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Украинец рассказал о своем уходе из киевского Динамо.
Артем Милевский
Артем Милевский
Динамо-Брест

Бывший форвард сборной Украины, а ныне нападающий Миная Артем Милевский рассказал, какие у него были чувства после ухода из киевского Динамо.

"Тяжело перенес уход из киевского Динамо. Это был тяжелый момент. Полгода тяжелых в Турции с разбитой Ferrari, с разбитыми моментами. Потом два месяца в Майами... Может, мне уже не хотелось играть в футбол. Может, я переживал те моменты, что я ушел из Киева, что надо было поговорить с Олегом Владимировичем Блохиным. Окончательно пришел в себя уже летом, начали работать вместе, дружить и все пошло нормально", - сказал Милевский в интервью YouTube-каналу ТаТоТаке.

Также 36-летний форвард ответил на вопрос, хотел ли он в тот период завершить карьеру.

"Я не хотел в футбол играть полгода. А куда мне завершать - мне было 28 лет. Желания играть не было, но потом оно вернулось, и слава богу", - добавил Милевский.

Ранее Милевский поделился впечатлениями от первых тренировок в Минае.

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Теги: Артем Милевский, Динамо, УПЛ
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kazak98    14.01.2021, 13:06
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Милевский - белорус
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