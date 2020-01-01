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Днепр-1 усилился вратарем Зари

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Заури Махарадзе продолжит карьеру в команде Йовичевича.
Заури Махарадзе
Заури Махарадзе
СК Днепр-1

Как сообщает официальный сайт днепровского Днепра-1, клубу удалось успешно завершить первые переговоры с потенциальным новичком в текущем трансферном окне.

Обойму команды Игора Йовичевича на пополнил голкипер Заури Махарадзе, который накануне прекратил сотрудничество с луганской Зарей.

Украинскому болельщику данный страж ворот может быть знаком по длительному выступлению в составе донецкого Олимпика, из которого он и перебрался в состав луганского клуба летом 2018 года. В рамках УПЛ Махарадзе провел уже 107 поединков, пропустив в общей сложности 147 голов в свои ворот.

Соглашение, которое футболист подписал с днепрянами, будет действовать до конца текущего сезона.

Конкуренцию на позиции в рамке ворот Махарадзе составят Богдан Сарнавский и Валерий Юрчук, у которого на данный момент продолжается период восстановления после коронавируса COVID-19.

Днепр-1 вернется к официальным поединкам домашним матчем 14-го тура украинской Премьер-лиги против Ингульца из Петрово. Базовая дата проведения — 13 февраля.

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Теги: Заури Махарадзе, футбол, Заря, Днепр-1
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