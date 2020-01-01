Колос подписал футболиста из Второй лиги

Защитник Евгений Костюк ранее играл за винницкую Ниву.

Колос из Ковалевки подписал защитника Нивы из Винницы Евгения Костюка, сообщает официальный сайт винницкого клуба.

По информации источника, контракт Костюка с Нивой уже расторгнут. Детали сделки с Колосом и нового контракта футболиста не сообщаются.

Евгений Костюк — воспитанник Нивы. Всего в футболке винницкой команды защитник сыграл 12 матчей и забил два гола.

Сама Нива после 11 матчей с 6 очками занимает предпоследнее, 12-е место турнирной таблице Второй лиги.