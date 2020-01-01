Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Колос подписал футболиста из Второй лиги

Комментариев: 0
Защитник Евгений Костюк ранее играл за винницкую Ниву.
Евгений Костюк
Евгений Костюк
Getty Images

Колос из Ковалевки подписал защитника Нивы из Винницы Евгения Костюка, сообщает официальный сайт винницкого клуба.

По информации источника, контракт Костюка с Нивой уже расторгнут. Детали сделки с Колосом и нового контракта футболиста не сообщаются.

Евгений Костюк — воспитанник Нивы. Всего в футболке винницкой команды защитник сыграл 12 матчей и забил два гола.

Сама Нива  после 11 матчей с 6 очками занимает предпоследнее, 12-е место турнирной таблице Второй лиги.

Поделись:
Теги: Колос, Нива Винница
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь