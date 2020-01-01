Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Конопля: В Шахтере маловато перспективы играть с Додо

Комментариев: 0
Защитник Десны не уверен по поводу перспектив возвращения в Шахтер.
Ефим Конопля против Адмира Мехмеди
Ефим Конопля против Адмира Мехмеди
Getty Images

Защитник Десны Ефим Конопля не уверен относительно перспектив своего возвращения в донецкий Шахтер, которому он принадлежит, играя в черниговском клубе на правах аренды.

Конопля, который недавно дебютировал в сборной Украины, надеется дальше выступать за нее и попасть в состав на Евро-2021. Но для этого нужна игровая практика, которой в Шахтере может не быть.

«В Шахтере маловато перспективы играть с Додо. Не будет такого, что я приду и буду играть.  Понадобилось бы какое-то время, чтобы хотя бы выбить его из состава», - сказал Конопля Youtube-каналу Отдушивдушу.

В нынешнем сезоне в составе Десны Конопля в общей сложности сыграл 14 матчей. Его аренда в черниговский клуб заканчивается 1 июля.

Ранее сообщалось о том, что Десна взяла в аренду другого футболиста Шахтера — полузащитника Владислава Вакулу.

Поделись:
Теги: Десна, Шахтер, Ефим Конопля
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь