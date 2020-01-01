Конопля: В Шахтере маловато перспективы играть с Додо

Защитник Десны не уверен по поводу перспектив возвращения в Шахтер.

Защитник Десны Ефим Конопля не уверен относительно перспектив своего возвращения в донецкий Шахтер, которому он принадлежит, играя в черниговском клубе на правах аренды.

Конопля, который недавно дебютировал в сборной Украины, надеется дальше выступать за нее и попасть в состав на Евро-2021. Но для этого нужна игровая практика, которой в Шахтере может не быть.

«В Шахтере маловато перспективы играть с Додо. Не будет такого, что я приду и буду играть. Понадобилось бы какое-то время, чтобы хотя бы выбить его из состава», - сказал Конопля Youtube-каналу Отдушивдушу.

В нынешнем сезоне в составе Десны Конопля в общей сложности сыграл 14 матчей. Его аренда в черниговский клуб заканчивается 1 июля.

Ранее сообщалось о том, что Десна взяла в аренду другого футболиста Шахтера — полузащитника Владислава Вакулу.