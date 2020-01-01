Десна взяла в аренду полузащитника Шахтера Вакулу

Молодой хавбек будет в аренде до конца нынешнего сезона.

Чернриговская Десна взяла в аренду у Шахтера полузащитника Владислава Вакулу, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

По информации источника, арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Владислав Вакула пришел в Шахтер летом 2019 года из Мариуполя, в который сразу вернулся на правах аренды. Всего в футболке донецкого клуба полузащитник сыграл 4 матча.

Ранее сообщалось о том, что лондонский Арсенал уже летом может приобрести израильского вингера Шахтера Манора Соломона.