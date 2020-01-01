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Заря расторгла контракт с Махарадзе по обоюдному согласию

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Грузинский голкипер — больше не игрок луганской команды.
Заури Махарадзе против футболистов донецкого Шахтера
Заури Махарадзе против футболистов донецкого Шахтера
zarya-lugansk.com

Грузинский вратарь Заури Махарадзе покинул луганскую Зарю, сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, контракт между Зарей и Махарадзе был расторгнут по обоюдному согласию.

Заури Махарадзе пришел в Зарю в июле 2018-го года из донецкого Олимпика. Всего за два с половиной года вратарь в составе луганского клуба сыграл 24 матча.

Напоминаем, что на прошлой неделе Заря подписала предварительный контракт с иранским форвардом Олимпика Шахабом Захеди, который возглавляет зачет бомбардиров чемпионата Украины нынешнего сезона.

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Теги: Заря, Заури Махарадзе
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