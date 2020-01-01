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Легионер Динамо не прилетел на медосмотр "бело-синих"

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Снегопады в Европе помешали Де Пене вовремя вернуться из отпуска.
Карлос де Пена
Карлос де Пена
Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Карлос де Пена не сумел вовремя вернуться из отпуска и не прошел с командой плановый медосмотр.

Де Пена провел отпуск в родном Уругвае, где успел порадоваться рождением сына. Но путь игрока в Украину был осложнен снегопадами в Европе – из-за этого он очень долго ждал вылета рейса в Киев из Франкфурта.

Снегопады в Европе
Снегопады в Европе
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Судя по сторис футболиста, он все же добрался в Украину уже после полуночи 13 января.

Динамо двумя группами прошло медосмотр 11-12 января.

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Теги: Карлос де Пена, Динамо, футбол, УПЛ
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