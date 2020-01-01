Коваленко рассказал о первом разговоре с Луческу
Виктор Коваленко высказался о бывшем тренере Шахтера.
Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко вспомнил, что сказал ему экс-наставник "горняков" Мирча Луческу при первой встрече.
По словам футболиста, наставник сыграл самую большую роль в его карьере.
"На первой беседе Луческу мне сразу сказал: "Иди на фитнес. Каждый день работай над этим". Потом он уже помогал в футбольном плане, подсказывал, как нужно, что делать. В человеческом плане он тоже всегда найдет слово, всегда поддержит.
Можно сказать, Луческу сыграл самую большую роль в моей карьере. Он дал мне путь в большой футбол. Он увидел то, что, может, другие не увидели. Поэтому я благодарен Мистеру", - сказал Коваленко для YouTube-канала Шахтера.
Ранее сообщалось, что Коваленко заключил предварительный контракт с Аталантой.
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