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Экс-капитан Днепра-1 Кравченко опроверг информацию о завершении карьеры

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Сергей Кравченко заявил, что больше не входит в планы наставника Днепра-1, однако, будет искать новую команду.
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко
СК Днепр-1

Капитан Днепра-1 Сергей Кравченко не планирует завершать игровую карьеру. Сегодня стало известно, что 37-летний полузащитник больше не будет выступать за днепровскую команду.

Руководство Днепра-1 предложило Кравченко должность в клубе, но сам Сергей еще намерен поиграть на высоком уровне.

"Нет, заканчивать карьеру не собираюсь. Не знаю, откуда появилась такая информация. Это бред.

На сборы с Днепром-1 я не еду, Йовичевич не видит меня в команде. Сейчас тренируюсь и поддерживаю форму с дублем, ищу новую команду", - сказал Кравченко в комментарии Футбол NEWS.

Ранее Артем Милевский рассказал о первых сборах с ужгородским Минаем.

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Теги: Сергей Кравченко, УПЛ, СК Днепр-1
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