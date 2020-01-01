Арсенал планирует приобрести Соломона в летнее трансферное окно

Английский клуб хочет провести трансфер израильтянина нынешним летом.

Английский Арсенал намерен приобрести у донецкого Шахтера израильского вингера Манора Соломона, сообщает The Guardian.

По информации источника, Арсенал давно следит за израильтянином и уже провел первые переговоры относительно трансфера. Однако, нынешней зимой у английского клуба может не быть средств для завершения трансфера Соломона, поэтому, скорее всего, вингер переедет в Лондон летом.

Контракт Соломона с Шахтером рассчитан до декабря 2023 года. В нынешнем сезоне израильский футболист сыграл в составе Шахтера 17 матчей, в которых забил 5 голов, в том числе — два гола испанскому Реалу в Лиге чемпионов.