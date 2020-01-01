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Арсенал планирует приобрести Соломона в летнее трансферное окно

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Английский клуб хочет провести трансфер израильтянина нынешним летом.
Манор Соломон
Манор Соломон
Getty Images

Английский Арсенал намерен приобрести у донецкого Шахтера израильского вингера Манора Соломона, сообщает The Guardian.

По информации источника, Арсенал давно следит за израильтянином и уже провел первые переговоры относительно трансфера. Однако, нынешней зимой у английского клуба может не быть средств для завершения трансфера Соломона, поэтому, скорее всего, вингер переедет в Лондон летом.

Контракт Соломона с Шахтером рассчитан до декабря 2023 года. В нынешнем сезоне израильский футболист сыграл в составе Шахтера 17 матчей, в которых забил 5 голов, в том числе — два гола испанскому Реалу в Лиге чемпионов.

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Теги: Манор Соломон, Шахтер, Арсенал
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