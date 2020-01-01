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Милевский: Кобин сразу взялся готовиться серьезно

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Артем Милевский рассказал о первых тренировках в составе Миная.
Артем Милевский
Артем Милевский
facebook.com/minajfootballclub

Новичок закарпатского Миная Артем Милевский рассказал о первых тренировках под руководством главного тренера клуба Василия Кобина.

"Бегали по беговым дорожкам Авангарда. Думал, будет немного полегче, но Василий Васильевич сразу взялся готовиться серьезно. У меня, как обычно, - 12 января, начало сборов, две тренировки в день. Вечером будет тренировка с мячами", - сказал Милевский Yutube-каналу ПроФутбол.

Ранее Артем Милевский положительно отозвался о президенте киевского Динамо Игоре Суркисе.

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Теги: Минай, Артем Милевский, Василий Кобин
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