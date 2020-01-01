Максимов: Вспоминаю свои сборы и завидую этим футболистам

По мнению тренера Ворсклы, нынешним футболистам проще, чем его поколению.

Тренер Ворсклы Юрий Максимов сравнил сборы, которые были у его поколения с тем, как они проходят у современных футболистов.

"Вспоминаю свои сборы и завидую этим футболистам — их возят, стирают, одевают. В наше время такого не было, мы грязь месили. Если бы раньше такое было, мы бы бога благодарили", - сказал Максимов в интервью телеканалу Футбол 1.

Также Максимов рассказал, что полтавская команда может усилиться защитником, а также игроками на места тех, у кого истекают контракты.

Напоминаем, что нынешней Зимой Ворскла уже усилилась Оливье Тиллем, Георгием Цитаишвили, Амилкаром Коджови и вернула Луизао.