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Максимов: Вспоминаю свои сборы и завидую этим футболистам

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По мнению тренера Ворсклы, нынешним футболистам проще, чем его поколению.
Юрий Максимов
Юрий Максимов
vorskla.com.ua

Тренер Ворсклы Юрий Максимов сравнил сборы, которые были у его поколения с тем, как они проходят у современных футболистов.

"Вспоминаю свои сборы и завидую этим футболистам — их возят, стирают, одевают. В наше время такого не было, мы грязь месили. Если бы раньше такое было, мы бы бога благодарили", - сказал Максимов в интервью телеканалу Футбол 1.

Также Максимов рассказал, что полтавская команда может усилиться защитником, а также игроками на места тех, у кого истекают контракты.

Напоминаем, что нынешней Зимой Ворскла уже усилилась Оливье Тиллем, Георгием Цитаишвили, Амилкаром Коджови и вернула Луизао.

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Теги: Ворскла, Юрий Максимов
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