Полузащитнику предложили работу в структуре днепровского клуба.

Полузащитник и капитан команды Днепр-1 Сергей Кравченко завершил карьеру футболоиста, сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, Кравченко не поехал с днепровской командой на сборы в Турцию и ему предложили продолжить сотрудничество на должности в клубной структуре.

Сергей Кравченко пришел в Днепр в декабре 2009 года из киевского Динамо и дошел с днепровским клубом до финала Лиги Европы в сезоне 2014/15. В Днепре-1 он играет с момент создания клуба в 2017-м году и сыграл за эту команду 85 матчей, в которых забил 13 голов.