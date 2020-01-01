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Кухаревичем интересуются несколько зарубежных клубов

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У форварда Руха есть предложение не только от Андерлехта.
Николай Кухаревич
Николай Кухаревич
fcrukh.com

Форвардом львовского Руха Николаем Кухаревичем интересуется не только бельгийский Андерлехт, сообщает meta-ratings.com.ua.

По информации источника, Кухаревич получил предложения еще от нескольких зарубежных клубов, названия которых не сообщаются.

Однако, не исключено, что уже на этой неделе переговоры между Рухом и Андерлехтом завершатся и Кухаревич станет игроком бельгийской команды.

В конце прошлого года также сообщалось о том, что за вратарем Руха Юрием Геретой следит английский Ливерпуль.

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Теги: Рух, Андерлехт, Трансфер
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