Жерсон Родригес - о матчах с Брюгге, Луческу и планах на 2021

Вингер "бело-синих" озвучил цели команды на вторую часть сезона.

Футболист киевского Динамо Жерсон Родригес рассказал, как провел отпуск и новогодние праздники. Цитирует полузащитника официальный сайт клуба.

Об отдыхе

"Отпуск однозначно удался. Сначала я побыл в Люксембурге с сыном, семьей. Затем мы все вместе отправились в Португалию и собрались уже большой семьей со всеми родственниками. Все было замечательно, мы встретили Новый год в Лиссабоне. Это были сказочные выходные, которые я провел с родными и друзьями".

О возвращении в Динамо перед стартом сезона

"Это был хороший период и для меня, и для команды. Мы начали сезон с огромной мотивацией, новый тренер вселил в нас уверенность. Я чувствовал себя в команде как рыба в воде, думаю, как и все остальные.

Надеюсь, что после зимнего перерыва мы продолжим в том же духе и доведем дело до конца, завоевав в конце сезона чемпионство и Кубок. И тогда в новом сезоне мы вновь будем выступать в Лиге чемпионов. Считаю, что в нынешнем сезоне мы не были еще полностью готовы играть в Лиге чемпионов. Но в новом сезоне мы уже будем сильнее".

О матчах с Брюгге

"Здесь уместно говорить о таком понятии, как реванш. В прошлый раз мы проиграли Брюгге, они преградили нам путь в Лигу чемпионов. Поэтому, полагаю, что каждый наш игрок будет мотивирован на новую встречу с бельгийцами. У нас уже наметилось еврокубковое соперничество с Брюгге. Мы обязаны выиграть, взять реванш и доказать таким образом, что то поражение было случайным".

Цели и планы на 2021

"Я амбициозный парень и никогда не останавливаюсь на достигнутом. Моя жизненная позиция – нужно всегда двигаться вперед и прогрессировать, а не ждать с моря погоды, сложа руки. Я всегда готов к новым вызовам, целям и задачам", - рассказал Жерсон Родригес