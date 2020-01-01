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Нещерет: Сборы пойдут на пользу всем, постараемся удержать лидерство в чемпионате

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Голкипер назвал цели на вторую часть сезона.
Руслан Нещерет
Руслан Нещерет
Динамо Киев

Вратарь киевского Динамо Руслан Нещерет рассказал о подготовке ко второй части сезона.

"Приехал с позитивными эмоциями в ожидании тренировочного процесса, поэтому все отлично.

Первые две недели мы отдыхали, а потом у нас была программа с 25-го числа, которую нам дал тренер. Мы ее выполняли. Там было все в комплексе – бег, упражнения кора. Специфических упражнений для моего амплуа не было, все одинаковое.

Сборы в Эмиратах? Думаю, это пойдет на пользу всем. Всегда приятно приезжать в новое место".

Нещерет также назвал цели на вторую половину сезона.

"Занять первое место в чемпионате, выиграть Кубок и как можно дальше пройти в Лиге Европы. Чемпионство? Мы приложим все усилия, чтобы это сделать.

А что касается меня, то не мне решать: есть ли потенциал у меня или нет. Но я буду делать все от себя зависящее на тренировках и играх. Хочу подтвердить, что удачным может быть не только один матч", - отметил Руслан.

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Теги: Руслан Нещерет, Динамо, УПЛ
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