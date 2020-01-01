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Милевский показал, как празднует свой день рождения

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Личный праздник совпал с началом сборов новой команды.
Артем Милевский
Артем Милевский
Instagram

Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский во вторник, 12 января, отмечает свой 36-летний день рождения.

Праздник в этом году совпал с началом сборов Миная, в котором весной будет выступать Милевский. Как минимум праздничное утро для Милевского началось с тренировки в Ужгороде, о чем он поведал в своем Instagram.

"Ничего нового. Две тренировки и начало сборов в этот день. Только цифры меняются", - подписал фото Милевский

Ранее Милевский рассказал, что с молодым поколением футболистов ему не интересно, потому что оно не пьет.

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Теги: Артем Милевский, футбол, Минай, День рождения
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