Милевский показал, как празднует свой день рождения

Личный праздник совпал с началом сборов новой команды.

Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский во вторник, 12 января, отмечает свой 36-летний день рождения.

Праздник в этом году совпал с началом сборов Миная, в котором весной будет выступать Милевский. Как минимум праздничное утро для Милевского началось с тренировки в Ужгороде, о чем он поведал в своем Instagram.

"Ничего нового. Две тренировки и начало сборов в этот день. Только цифры меняются", - подписал фото Милевский

Ранее Милевский рассказал, что с молодым поколением футболистов ему не интересно, потому что оно не пьет.