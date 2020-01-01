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Сирота - о сборах Динамо: Очень скучал по футболу

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Игрок киевского клуба признался, что скучал по футболу.
Александр Сирота
Александр Сирота
Динамо Киев

Защитник Динамо Александр Сирота рассказал о своем отпуске и о том, чего ожидает от подготовки ко второй части сезона.

"Отпуск прошел хорошо, сначала отдохнул в Доминикане, потом приехал в Киев и Новый год праздновал с семьей.

По футболу скучал. Месяц - длительный срок. По всей команде соскучился, одинаково ко всем отношусь.

Настроение отличное, месяц не видели друг друга. Уже хочется поскорее приступить к тренировкам и поехать на сборы. После отдыха на Доминикане начал работу с тренером", - приводит слова Сироты пресс-служба Динамо.

Напомним, Динамо вышло из отпуска и до 14 января будет тренироваться на базе в Конча-Заспе, а затем отправится на 10 дней на первый сбор в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо провело первую тренировку после выхода из отпуска.

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Теги: Динамо, Александр Сирота, УПЛ
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