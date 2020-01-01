"Организм был истощен": Попов признался, как перенес коронавирус

Украинский защитник поделился своими мыслями о коронавирусе.

Защитник киевского Динамо Денис Попов рассказал о перенесенном коронавирусе, из-за которого он не смог помочь сборной Украины.

"Я начал играть, все нормально, потом этот коронавирус все, конечно, подпортил. В сборную не поехал из-за него. Грубо говоря, в такси развернули, когда я ехал в расположение сборной. Мне сказали, что у меня положительный тест. Это чуть подубило морально.

А так как люди переносят – знаю, что есть и тяжелые случаи, есть в легкой форме. У меня, могу сказать, что в средней прошло, но после него тренироваться, играть уже было тяжело. Дыхательный аппарат был очень слабый, организм был истощенный.

Практически в Киеве две недели ничего не делал. Потом попробовал присесть, отжаться – задохнулся и думаю, что лучше не буду", - сказал Попов в интервью программе ПроФутбол Digital.

Ранее сообщалось, что Динамо возобновило тренировки в рамках подготовки ко второй половине сезона.