Луческу: Мне очень тяжело бороться с Шахтером – это словно бороться с самим собой

Румынский специалист рассказал о матчах против "горняков".

Наставник киевского Динамо Мирча Луческу ответил на вопрос, как ему переживаются поединки против его бывшего клуба - донецкого Шахтера.

"Конечно, это очень тяжело, словно бороться с самим собой. Я сказал, что куда бы я ни пошел, то буду работать так, будто я работал там 100 лет. Мой сын Разван легче меняет места работы, я нет", – приводит слова Луческу Playsport.

По итогам первой половины сезона Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая Шахтер на 1 очко.

Ранее сообщалось, что Динамо вышло из отпуска и возобновило тренировочный процесс.