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Сидклей, Кадири и Беседин приступили к работе с Динамо

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Киевский клуб приступил к тренировкам перед отправкой на учебно-тренировочный сбор.
Сидклей, Кадири и Беседин приступили к работе с Динамо

Киевское Динамо вчера вышло из отпуска, а сегодня уже возобновило тренировочный процесс на своей базе. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

Всего в тренировке приняли участие 27 футболистов, среди которых четыре голкипера и 23 полевых игрока.

Среди игроков, доступных Мирчи Луческу также находились Сидклей, Мохаммед Кадири и Артем Беседин. Первые двое вернулись после аренд в Коринтиансе и тульском Арсенале соответственно, а последний отбыл дисквалификацию за допинг.

Также возобновил тренировки защитник Александр Тымчик, который не выходил на поле с сентября прошлого года.

Напомним, что 15 января киевляне отправятся на тренировочный сбор в ОАЭ, где проведут несколько контрольных матчей.

Ранее стали известны первые соперники Динамо на сборах в ОАЭ.

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