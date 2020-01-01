Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бернард может вернуться в Шахтер

Комментариев: 0
Экс-форвард сборной Бразилии может вновь подписать контракт с "горняками".
Бернард может вернуться в Шахтер

Полузащитник Эвертона Бернард может вернуться в донецкий Шахтер, сообщает GreenStreetHammers.

По информации источника, наставник "ирисок" Карло Анчелотти не рассчитывает на 28-летнего бразильца и рассматривает варианты с его продажей, чтобы попробовать подписать хавбека Вест Хэма Фелипе Андерсона.

Помимо "горняков", в услугах футболиста заинтересована Рома. Контракт Бернарда с "ирисками" рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, что Бернард выступал в Украине с 2013 по 2018 год.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь