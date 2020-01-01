Бернард может вернуться в Шахтер

Экс-форвард сборной Бразилии может вновь подписать контракт с "горняками".

Полузащитник Эвертона Бернард может вернуться в донецкий Шахтер, сообщает GreenStreetHammers.

По информации источника, наставник "ирисок" Карло Анчелотти не рассчитывает на 28-летнего бразильца и рассматривает варианты с его продажей, чтобы попробовать подписать хавбека Вест Хэма Фелипе Андерсона.

Помимо "горняков", в услугах футболиста заинтересована Рома. Контракт Бернарда с "ирисками" рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, что Бернард выступал в Украине с 2013 по 2018 год.