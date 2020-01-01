Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Соломон на радаре Арсенала с минувшего лета

Комментариев: 0
Форвард "горняков" может перебраться в АПЛ.
Соломон на радаре Арсенала с минувшего лета

Вингер донецкого Шахтера Манор Соломон может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает onlinegooner.com.

По информации источника, лондонцы следят за 21-летним израильтянином с лета прошлого года.

Арсенал готов сделать "горнякам" предложение, но для этого руководству клубу стоит расстаться с игроками, которые не входят в планы "канониров".

Ранее СМИ предполагали, что Шахтер намерен получить за Соломона около 25 миллионов евро.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь