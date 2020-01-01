Соломон на радаре Арсенала с минувшего лета

Форвард "горняков" может перебраться в АПЛ.

Вингер донецкого Шахтера Манор Соломон может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает onlinegooner.com.

По информации источника, лондонцы следят за 21-летним израильтянином с лета прошлого года.

Арсенал готов сделать "горнякам" предложение, но для этого руководству клубу стоит расстаться с игроками, которые не входят в планы "канониров".

Ранее СМИ предполагали, что Шахтер намерен получить за Соломона около 25 миллионов евро.