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Ворскла продлила двух игроков и избавится от пяти

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Клуб попробует трудоустроить своих футболистов в другие клубы.
Ворскла продлила двух игроков и избавится от пяти

Пять игроков полтавской Ворсклы точно не отправятся с командой на зимний сбор в Турцию — Владимир Баенко, Евгений Опанасенко, Денис Васин, Иван Пешич и Никита Татарков. Об этом пишет официальный сайт полтавского клуба.

Сотрудничество с Татарковым досрочного прекращено по соглашению сторон, и он уже покинул расположение клуба. Остальные исполнители имеют действующие трудовые соглашения с Ворсклой, футбольный клуб будет помогать им в поисках вариантов для продолжения профессиональной карьеры.

При этом Ворскла продлила контракты с двумя украинскими полузащитниками — 22-летним Артемом Челядиным до лета 2024-го года, и 19-летним Даниилом Семилетом до лета 2023-го года.

Футболисты уже давно тренируются и заиграны за основной состав полтавской команды. В текущем сезоне Челядин провел за Ворсклу 10 матчей во всех турнирах, Семилет сыграл один матч.

Команда Юрия Максимова отправится на зимний учебно-тренировочный сбор в Турцию вечером в понедельник, 11-го января. Сбор продлится до 6-го февраля.

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