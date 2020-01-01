Слезы на глазах: Шахтер снял документальный фильм о поездке игроков на Донбасс

Пресс-служба "горняков" опубликовала сюжет о визите в прифронтовые города представителей команды.

Шахтер Донецк

В декабре 2020-го года футболисты донецкого Шахтера Максим Малышев и Давид Хочолава побывали в трех городах на линии разграничения. Игроки своими глазами увидели спортивные залы со следами боев, поврежденные дома, минные поля и сотни ребят с неподдельными эмоциями.

Впервые за шесть лет футболисты Шахтера оказались настолько близко от родного города — всего в полутора километрах от Донецка.

Напомним, экс-защитник Шахтера Ярослав Ракицкий вернулся в Украину.