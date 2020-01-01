Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Слезы на глазах: Шахтер снял документальный фильм о поездке игроков на Донбасс

Комментариев: 0
Пресс-служба "горняков" опубликовала сюжет о визите в прифронтовые города представителей команды.

Шахтер Донецк

В декабре 2020-го года футболисты донецкого Шахтера Максим Малышев и Давид Хочолава побывали в трех городах на линии разграничения. Игроки своими глазами увидели спортивные залы со следами боев, поврежденные дома, минные поля и сотни ребят с неподдельными эмоциями.

Впервые за шесть лет футболисты Шахтера оказались настолько близко от родного города — всего в полутора километрах от Донецка.

Напомним, экс-защитник Шахтера Ярослав Ракицкий вернулся в Украину.

Поделись:
Теги: Шахтер, Донецк, документальный фильм
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь