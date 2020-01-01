Забарный: Главное не останавливаться в развитии

Футболист с нетерпением ждет матчей Лиги Европы.

Защитник Динамо Илья Забарный поделился ожиданиями от возобновления тренировок и рассказал, как провел зимний отпуск.

"Прежде всего, хочу хорошо подготовиться ко второй части сезона. Думаю, каждому футболисту всегда нужно работать над собой. Если остановиться в развитии, то обязательно найдется игрок, который будет сильнее.

Отдохнул хорошо. Ездил в Карпаты, в горы. Правда, попал так, что не было снега, но все равно хорошо провели время. Ездили компанией - я с девушкой, Миколенко, а также наши друзья-футболисты из других команд".

В феврале киевлян ждут встречи с Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы. Футболист поделился ожиданиями от противостояния с бельгийским клубом.

"Думаю, что Брюгге - сильная команда. Уверен, матчи будут тяжелыми, но интересными. Ждем это противостояние с нетерпением", - цитирует Забарного пресс-служба Динамо.

В текущем сезоне футболист провел за Динамо 18 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.