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Беседин: Безумно соскучился по футболу

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Беседин усиленно готовится к возвращению на поле.
Артем Беседин
Артем Беседин
Динамо Киев

Нападающий Динамо Артем Беседин рассказал о своей подготовке ко второй части сезона.

"Соскучился ли я по большой игре? Соскучился - это не то слово. Самое главное, что дождался и вернулся. Отпуск провел дома с семьей, отдыхать никуда не ездил. К возобновлению игру готовился на базе, занимался практически каждый день.

Первые сборы пройдут в ОАЭ. Думаю, это плюс, ведь там хорошие условия, где мы сможем подготовиться и вернуться домой в боевых кондициях", - приводит слова Беседин пресс-служба Динамо.

Напомним, в конце декабря истек срок дисквалификации футболиста за проваленный допинг-тест после матча группового этапа Лиги Европы-2019/20 против Мальме

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Теги: Артем Беседин, Динамо, футбол, УПЛ
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