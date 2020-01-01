Трансферная бомба: Динамо может подписать экс-лидера Шахтера
Алекс Тейшейра может вернуться в Украину.
Киевское Динамо хочет подписать бывшего игрока Шахтера Алекса Тейшейру. Об этом сообщает итальянский журналист Марко Корради.
По информации источника, два европейских клуба заинтересованы в его услугах: Галатасарай и Динамо. Однако, по его данным, игрок склоняется к переходу в Аль Хиляль, который сейчас является лидером чемпионата Саудовской Аравии.
Напомним, зимой 2016-го года Тейшейра перебрался из донецкого Шахтера в китайский Дзянсу Сунин за 50 млн евро.
Там он провел 153 матча, записав в свой актив 73 гола и 43 ассиста. В составе своего уже бывшего клуба он добыл чемпионство Китая. Контракт футболиста с Дзянсу Сунин закончился в декабре прошлого года.
Ранее сообщалось, что экс-защитник Шахтера Ярослав Ракицкий вернулся в Украину.
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