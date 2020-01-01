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Трансферная бомба: Динамо может подписать экс-лидера Шахтера

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Алекс Тейшейра может вернуться в Украину.
Алекс Тейшейра
Алекс Тейшейра
Getty Images

Киевское Динамо хочет подписать бывшего игрока Шахтера Алекса Тейшейру. Об этом сообщает итальянский журналист Марко Корради.

По информации источника,  два европейских клуба заинтересованы в его услугах: Галатасарай и Динамо. Однако, по его данным, игрок склоняется к переходу в Аль Хиляль, который сейчас является лидером чемпионата Саудовской Аравии.

Напомним, зимой 2016-го года Тейшейра перебрался из донецкого Шахтера в китайский Дзянсу Сунин за 50 млн евро.

Там он провел 153 матча, записав в свой актив 73 гола и 43 ассиста. В составе своего уже бывшего клуба он добыл чемпионство Китая. Контракт футболиста с Дзянсу Сунин закончился в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что экс-защитник Шахтера Ярослав Ракицкий вернулся в Украину.

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Теги: Алекс Тейшейра, Динамо, футбол, Шахтер, УПЛ
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