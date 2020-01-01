Скончался экс-футболист Шахтера

Бывший футболист "горняков" Александр Васин умер в 71 год.

Бывший игрок донецкого Шахтера Александр Васин умер в возрасте 71-года, об этом сообщила пресс-служба "горняков".

Васин выступал за донецкий клуб с 1971 по 1976 год. За это время он провел 169 игр, в которых забил 37 голов.

Васин также играл за львовский СКА, полтавский Строитель и минское Динамо. Работал тренером в Днепре из Могилева и российском Кристалле.

В 1975 году в составе Шахтера выиграл серебро чемпионата СССР и был включен в список 33 лучших футболистов СССР.

Напомним, Ракицкий презентовал Селезневу футболку Зенита.