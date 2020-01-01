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"Брат в гости подъехал": Ракицкий презентовал Селезневу футболку Зенита

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Скандальный защитник проведал своего бывшего партнера по Шахтеру.
Ярослав Ракицкий и Евгений Селезнев
Ярослав Ракицкий и Евгений Селезнев
Instagram

Защитник российского Зенита Ярослав Ракицкий во время зимнего перерыва встретился с нападающим Колоса Евгением Селезневым.

Центрбек подарил форварду футболку питерского клуба со своим игровым номером. Соответствующее фото Селезнев опубликовал в своем Instagram, подписав его: “Брат в гости подъехал, рад был видеть“.

Напомним, что в свое время Ракицкий и Селезнев вместе играли за донецкий Шахтер.

Ранее сообщалось, что защитник вернулся в Украину и поиграл в футбол в одном из манежей Киева.

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Теги: Ярослав Ракицкий, Евгений Селезнев, футбол
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