"Брат в гости подъехал": Ракицкий презентовал Селезневу футболку Зенита
Скандальный защитник проведал своего бывшего партнера по Шахтеру.
Защитник российского Зенита Ярослав Ракицкий во время зимнего перерыва встретился с нападающим Колоса Евгением Селезневым.
Центрбек подарил форварду футболку питерского клуба со своим игровым номером. Соответствующее фото Селезнев опубликовал в своем Instagram, подписав его: “Брат в гости подъехал, рад был видеть“.
Напомним, что в свое время Ракицкий и Селезнев вместе играли за донецкий Шахтер.
Ранее сообщалось, что защитник вернулся в Украину и поиграл в футбол в одном из манежей Киева.
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