"Брат в гости подъехал": Ракицкий презентовал Селезневу футболку Зенита

Скандальный защитник проведал своего бывшего партнера по Шахтеру.

Защитник российского Зенита Ярослав Ракицкий во время зимнего перерыва встретился с нападающим Колоса Евгением Селезневым.

Центрбек подарил форварду футболку питерского клуба со своим игровым номером. Соответствующее фото Селезнев опубликовал в своем Instagram, подписав его: “Брат в гости подъехал, рад был видеть“.

Напомним, что в свое время Ракицкий и Селезнев вместе играли за донецкий Шахтер.

Ранее сообщалось, что защитник вернулся в Украину и поиграл в футбол в одном из манежей Киева.