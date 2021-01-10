Агент Матвиенко: У нас много предложений, но все зависит от Шахтера

Украинский защитник Шахтера может покинуть бразильский клуб.

Футбольный агент Юрий Данченко в интервью Zbirna рассказал о возможном трансфере своего клиента Николая Матвиенко.

"Все будет зависеть от Шахтера. Мяч, как говорится, сейчас на половине поля президента донецкого клуба. Приглашений, звонков, запросов не просто много, а очень много. Но нужно, чтобы они устроили горняков.

По нашей информации, на данный момент у Николая Матвиенко – самая маленькая заработная плата из всех железных игроков основы Шахтера

Но Коля – очень скромный, воспитанный и порядочный парень. Не в его правилах ныть и жаловаться. Тем более что он – воспитанник клуба, в котором руководители улучшают условия своим футболистам без лишних напоминаний со стороны агентов", – сказал Данченко.

Напомним, Ярослав Ракицкий вернулся в Украину.