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Агент Матвиенко: У нас много предложений, но все зависит от Шахтера

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Украинский защитник Шахтера может покинуть бразильский клуб.
Агент Матвиенко: У нас много предложений, но все зависит от Шахтера

Футбольный агент Юрий Данченко в интервью Zbirna рассказал о возможном трансфере своего клиента Николая Матвиенко.

"Все будет зависеть от Шахтера. Мяч, как говорится, сейчас на половине поля президента донецкого клуба. Приглашений, звонков, запросов не просто много, а очень много. Но нужно, чтобы они устроили горняков.

По нашей информации, на данный момент у Николая Матвиенко – самая маленькая заработная плата из всех железных игроков основы Шахтера

Но Коля – очень скромный, воспитанный и порядочный парень. Не в его правилах ныть и жаловаться. Тем более что он – воспитанник клуба, в котором руководители улучшают условия своим футболистам без лишних напоминаний со стороны агентов", – сказал Данченко.

Напомним, Ярослав Ракицкий вернулся в Украину.

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Теги: Шахтер, Николай Матвиенко, футбол
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