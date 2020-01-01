Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Львов усилился защитником из Эстонии

Комментариев: 0
Украинец Лобай продолжит карьеру во Львове.
Иван Лобай
Иван Лобай
ПФК Львов

Львов объявил о трансфере 24-летнего украинского защитника Ивана Лобая. Контракт рассчитан до лета 2023-го года. Об этом сообщается на официальном сайте львовского клуба.

Лобай уже присоединился к команде на тренировочном сборе. В новой команде он будет выступать под номером 2.

Иван Лобай перешел в ФК Львов на правах свободного агента – его контракт с эстонским Нымме Калью завершился в конце 2020 года. В составе таллиннского коллектива игрок провел 27 матчей, в которых забил 3 мяча.

Лобай — воспитанник львовских Карпат. В футболке основной команды "зелено-белых" защитник сыграл 56 поединков.

Поделись:
Теги: Иван Лобай, Львов, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь