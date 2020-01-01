Львов усилился защитником из Эстонии

Украинец Лобай продолжит карьеру во Львове.

Львов объявил о трансфере 24-летнего украинского защитника Ивана Лобая. Контракт рассчитан до лета 2023-го года. Об этом сообщается на официальном сайте львовского клуба.

Лобай уже присоединился к команде на тренировочном сборе. В новой команде он будет выступать под номером 2.

Иван Лобай перешел в ФК Львов на правах свободного агента – его контракт с эстонским Нымме Калью завершился в конце 2020 года. В составе таллиннского коллектива игрок провел 27 матчей, в которых забил 3 мяча.

Лобай — воспитанник львовских Карпат. В футболке основной команды "зелено-белых" защитник сыграл 56 поединков.