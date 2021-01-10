Ракицкий вернулся в Украину
Экс-игрок сборной Украины потренировался в Киеве.
Украинский защитник питерского Зенита Ярослав Ракицкий проводит отпуск в Киеве.
Экс-футболист сборной Украины “засветился“ на снимке, который выложил в Instagram защитник Олимпика Иван Зотько.
Судя по всему, футболисты потренировались и поиграли в футбол в одном из манежей Киева. С ним также был полузащитник Шахтера Виктор Коваленко.
“С легендами“, - прокомментировал Зотько фото.
Ракицкий перешел в Зенит из донецкого Шахтера в январе 2019-го года. В текущем сезоне он провел за питерский клуб 22 матча во всех турнирах.
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