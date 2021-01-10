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Ракицкий вернулся в Украину

Комментариев: 2
Экс-игрок сборной Украины потренировался в Киеве.
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
Шахтер Донецк

Украинский защитник питерского Зенита Ярослав Ракицкий проводит отпуск в Киеве.

Экс-футболист сборной Украины “засветился“ на снимке, который выложил в Instagram защитник Олимпика Иван Зотько.

Судя по всему, футболисты потренировались и поиграли в футбол в одном из манежей Киева. С ним также был полузащитник Шахтера Виктор Коваленко.

“С легендами“, - прокомментировал Зотько фото.

Ракицкий перешел в Зенит из донецкого Шахтера в январе 2019-го года. В текущем сезоне он провел за питерский клуб 22 матча во всех турнирах.

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Теги: Ярослав Ракицкий, Зенит, футбол, отпуск
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Комментариев (2)
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Мухоморище    10.01.2021, 18:32
Оценка:  +1
Мухоморище
ФУ...НЕУВАЖУХА...
DrFreeman    10.01.2021, 18:31
Оценка:  +1
DrFreeman
нахер это чмо пустили?
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