Ракицкий вернулся в Украину

Экс-игрок сборной Украины потренировался в Киеве.

Украинский защитник питерского Зенита Ярослав Ракицкий проводит отпуск в Киеве.

Экс-футболист сборной Украины “засветился“ на снимке, который выложил в Instagram защитник Олимпика Иван Зотько.

Судя по всему, футболисты потренировались и поиграли в футбол в одном из манежей Киева. С ним также был полузащитник Шахтера Виктор Коваленко.

“С легендами“, - прокомментировал Зотько фото.

Ракицкий перешел в Зенит из донецкого Шахтера в январе 2019-го года. В текущем сезоне он провел за питерский клуб 22 матча во всех турнирах.