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Коваленко не перейдет в Аталанту зимой

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Итальянский клуб заберет полузащитника летом бесплатно.
Виктор Коваленко
Виктор Коваленко
Getty Images

Итальянская Аталанта не намерена приобретать защитника донецкого Шахтера в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский клуб намерен забрать Коваленко летом, когда у него закончится контракт с Шахтером, рассчитаный до нынешнего июня. Таким образом полузащитник сборной Украины достанется Аталанте бесплатно.

Ранее стало известно о том, что Коваленко подписал с Аталантой контракт сроком на пять лет.

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Теги: Шахтер, Аталанта, Виктор Коваленко
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