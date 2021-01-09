Коваленко не перейдет в Аталанту зимой

Итальянский клуб заберет полузащитника летом бесплатно.

Итальянская Аталанта не намерена приобретать защитника донецкого Шахтера в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский клуб намерен забрать Коваленко летом, когда у него закончится контракт с Шахтером, рассчитаный до нынешнего июня. Таким образом полузащитник сборной Украины достанется Аталанте бесплатно.

Ранее стало известно о том, что Коваленко подписал с Аталантой контракт сроком на пять лет.