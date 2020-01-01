Заря подписала предварительный контракт с Захеди

Иранский форвард Олимпика покинет донецкий клуб.

Форвард донецкого Олимпика Шахаб Захеди летом перейдет в луганскую Зарю, сообщил в своем Twitter-аккаунте журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, Захеди, у которого истекает контракт с Олимпиком, уже подписал предварительное соглашение с луганской командой.

Также сообщается о том, что иранец сможет перейти в Зарю уже зимой, если клубы договорятся о размере компенсации.

Шахаб Захеди пришел в Олимпик перед началом прошлого сезона. В нынешнем сезоне иранский форвард в футболке донецкого клуба сыграл 12 матчей, забил 8 голов и возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Украины-2020/21.