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Заря подписала предварительный контракт с Захеди

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Иранский форвард Олимпика покинет донецкий клуб.
Шахаб Захеди
Шахаб Захеди
olimpik.com.ua

Форвард донецкого Олимпика Шахаб Захеди летом перейдет в луганскую Зарю, сообщил в своем Twitter-аккаунте журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, Захеди, у которого истекает контракт с Олимпиком, уже подписал предварительное соглашение с луганской командой.

Также сообщается о том, что иранец сможет перейти в Зарю уже зимой, если клубы договорятся о размере компенсации.

Шахаб Захеди пришел в Олимпик перед началом прошлого сезона. В нынешнем сезоне иранский форвард в футболке донецкого клуба сыграл 12 матчей, забил 8 голов и возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Украины-2020/21.

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Теги: Заря, Олимпик
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