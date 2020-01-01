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Колос подписал форварда Десны

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Дмитрий Хлебас продолжит карьеру в команде Руслана Костышина.
Дмитрий Хлебас
Дмитрий Хлебас
ФК Колос

Ковалевский Колос сообщил о подписании нападающего Десны Дмитрия Хлебаса. Об этом сообщает официальный сайт Колоса.

Контракт с форвардом рассчитан на полтора года, до конца сезона 2021/22.

В первой части текущего сезона в составе Десны 26-летний нападающий провел семь матчей во всех турнирах, записав на свой счет один гол.

Колос завершил первую часть сезона на шестом месте турнирной таблицы Favbet Лиги. Команда Руслана Костышина возобновит сезон УПЛ матчем с Шахтером.

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Теги: Дмитрий Хлебас, футбол, Десна
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