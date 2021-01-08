Ворскла подписала футболиста Порту
Полтавская Ворскла объявила о переходе опорного полузащитника Луизао. Детали контракта не сообщаются.
Для Луизао это возвращение в Полтаву – в Ворскле он провел на правах аренды в прошлом сезоне 23 матча (20 в УПЛ и три в кубке), забил 1 гол. В июле он вернулся в Порту, а в декабре получил статус свободного агента.
Вітаємо з поверненням #Луізао!— ФК Ворскла (@vorsklacomua) January 8, 2021
Працюємо заради перемог!
📃🖋#FCVP #ФКВорскла #новийстарий pic.twitter.com/8SmoG9a3UR
Луизао перешел в Порту в 2017-м году, но за основу провел только 1 матч. За дубль португальского клуба провел 64 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 9 ассистов.
Ворскла этой зимой усилилась Георгием Цитаишвили, Оливье Тиллем и Амилькаром Коджови.
Команда Юрия Максимова ушла на зимний перерыв на пятом месте в таблице чемпионата Украины.
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