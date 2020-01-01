Абада: Я сейчас в Петах-Тикве и ничего нового мне не говорили

Потенциальный новичок Динамо находится дома и не думает о трансфере.

Потенциальный новичок Динамо Лиэль Абада сейчас не думает о трансфере, а сосредоточен исключительно на футболе.

«Я сейчас в Петах-Тикве и ничего нового мне не говорили. Я полностью сосрелдоточен на футболе. Реклама — это хорошо, но я буду продолжать работать и оставаться скромным. Хочу добиться максимума возможного, но впереди еще долгий путь — буду выкладываться по максимуму. Трансфером не занимаюсь, для этого есть люди. Буду ли играть следующий матч? Без понятия», - цитирует слова Абада издание Sport1.

Ранее сообщалось о том, что киевское Динамо не собирается менять в контракте Абада пункты, которые не устроили израильскую сторону.