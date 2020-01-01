Заря запланировала пять спаррингов во время сборов в Турции

Соперниками луганской командой станут клубы из Польши, Сербии и Северной Македонии.

Луганская Заря сегодня отправилась на сборы в Турцию, в рамках которых запланировано пять спаррингов, сообщает официальный сайт клуба.

Соперниками украинской команды станут клубы из чемпионатов Польши, Сербии и Македонии, в том числе — одни из лидеров национальный чемпионатов этих стран Ракув, Войводина и Шкендия.

Первый спарринг Заря сыграет 12 января против Ракува, 15 января — против еще одной польской команды Пяст из Гливице. Далее, 19 января луганчанам предстоит игра против Войводины, а 20 января — против еще одной сербской команды Вождовац. И последний спарринг турецких сборов Заря сыграет 25 января против Шкендии.

Ранее сообщалось о том, что трое футболистов Зари сдали положительные тесты на коронавирус.