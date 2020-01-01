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Минай и Рух не выявили сильнейшего

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Новички Премьер-лиги поделили очки.
Минай и Рух не выявили сильнейшего

Минай и Рух не выявили сильнейшего в матче 8-го тура чемпионата Украины.

В общем это была очень вязкая, сложная, бескомпромиссная борьба, где оба коллектива хотели победы, впрочем, в первую очередь думали об обороне собственных ворот. В итоге обе команды создали сравнительно немного опасных моментов.

Минай — Рух 0:0

Минай: Попович — Маембэ (Маткобожик, 61), Лопыренок, Пиняшко (Кожанов, 61) — Меличенко, Ткачук, Кныш (Павлиш, 90+2), Сакив — Нуриев, Снижко (Хахлев, 76) — Шиндер (Ахмедзаде, 76)

Рух: Бандура — Копина, Стаменкович, Парамонов (Дуць, 46), Глига — Климчук, Федорчук, Кухарук, Бойчук — Рунич (Притула, 78) — Кухаревич

Предупреждения: Меличенко, Снижко, Лопыренок, Сакив

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