Додо попал в сферу интересов Реала
Защитник донецкого Шахтера Додо может перебраться в чемпионат Испании.
По информации Don Balon, правый фулбек привлек внимание мадридского Реала. “Сливочные“ рассматривают вариант с покупкой 21-летнего игрока летом 2021 года, и собираются начать переговоры с “горняками“ в ближайшее время.
Отмечается, что главный тренер Реала Зинедин Зидан лично одобрил кандидатуру бразильца. Он оценил его выступление в недавнем матче его команды с Шахтером в Лиге чемпионов. Кроме того, трансферная политика Флорентина Переса как раз нацелена на покупку молодых бразильских футболистов.
В Мадриде предполагают, что трансфер Додо обойдется клубу приблизительно в 18 миллионов евро.
Стоит сказать, что действующий контракт Додо с Шахтером рассчитан до лета 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.
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