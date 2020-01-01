Додо попал в сферу интересов Реала

"Сливочные" попытаются купить у Шахтера футболиста летом 2021 года.

Защитник донецкого Шахтера Додо может перебраться в чемпионат Испании.

По информации Don Balon, правый фулбек привлек внимание мадридского Реала. “Сливочные“ рассматривают вариант с покупкой 21-летнего игрока летом 2021 года, и собираются начать переговоры с “горняками“ в ближайшее время.

Отмечается, что главный тренер Реала Зинедин Зидан лично одобрил кандидатуру бразильца. Он оценил его выступление в недавнем матче его команды с Шахтером в Лиге чемпионов. Кроме того, трансферная политика Флорентина Переса как раз нацелена на покупку молодых бразильских футболистов.

В Мадриде предполагают, что трансфер Додо обойдется клубу приблизительно в 18 миллионов евро.

Стоит сказать, что действующий контракт Додо с Шахтером рассчитан до лета 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.