Матвиенко входит в шорт-лист Ливерпуля на замену ван Дейка

Чемпионы Англии хотят подписать молодого защитника, способного заиграть уже сейчас.

Руководство Ливерпуля в январе готово выделить деньги менеджеру команды Юргену Клоппу на покупку нового центрального защитника, пишет 90min.com

Учитывая летний уход Ловрена и серьезную травму Вирджила ван Дейка, Ливерпуль остался до конца сезона фактически с двумя центральными защитниками Джо Гомесом и Жоэлем Матипом плюс способного их подменить Фабиньо.

Поэтому клуб готов купить игрока на эту позицию, но при этом не хотят тратиться много, например, в клубе не рассматривают покупку Кулибали у Наполи.

Ливерпуль готов выделить до 40 миллионов фунтов на молодого защитника, который не только сейчас сможет заменить ван Дейка, но в перспективе станет его заменой в клубе.

В список потенциальных новичков, над которым в клубе будут работать в ближайшее время, вошли Озан Кабак (Шальке), Пау Торрес (Вильярреал), Жюль Кунде (Севилья), Дайо Упамекано (Лейпциг) и Николай Матвиенко (Шахтер). При этом отмечается, что Упамекато и Кунде все же не основные варианты из-за своей высокой стоимости.

Не исключается, что до зимы "красные" доверят место в составе кому-то из выпускников клубной академии и в случае их успешной игры в январе не будут выходить на рынок.