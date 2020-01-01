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Днепр-1 - Динамо 1:2 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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Киевляне сумели одержать победу на выезде.

Днепр-1 - Динамо: видео голов
Днепр-1 - Динамо: видео голов
ФК Динамо Киев

В матче восьмого тура чемпионата Украины киевское Динамо на выезде добыло волевую победу над Днепром-1 со счетом 2:1.

Счет в поединке открыли хозяева поля - Назаренко поразил ворота Нещерета на 21-й минуте. Однако уже к перерыву киевляне не только отыгрались, но и вышли вперед - вначале помог автогол Адамюка, а затем забил Цыганков.

По итогам поединка Динамо продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 20 очков.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Днепр-1 - Динамо:

Днепр-1 - Динамо 1:2
Голы: Назаренко, 21 - Адамюк, 34 (авт.), Цыганков, 44.

Днепр-1: Сарнавский - Тейлор, Адамюк, Логинов, Цуриков - Игнатенко (Кравченко, 73) - Назаренко (Коркишко, 80), Пихаленок, Когут (Батагов, 63), Ди Франко (Чичиков, 63) - Довбик (Хобленко, 63).

Динамо: Нещерет - Кендзера, Забарный, Попов, Караваев - Андриевский, Шепелев - Цыганков, Буяльский (Леднев, 73), Вербич (Родригес, 64) - Супряга.

Предупреждения: Игнатенко, Назаренко, Пихаленок - Буяльский, Кендзера, Попов.

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Теги: Динамо Киев, Днепр-1, чемпионат Украины, футбол, УПЛ, Динамо
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