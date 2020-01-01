Динамо одержало волевую победу над Днепром-1

Пропустив первыми, киевляне забили дважды и добыли непростую победу.

Киевское Динамо победило СК Днепр-1 со счетом 2:1 в домашнем матче восьмого тура чемпионата Украины.

Днепр-1 повел в счете после красивого гола Александра Назаренко, но еще до перерыва Динамо не только отыгралось после того как защитник днепрян Владимир Адамюк срезал мяч после навеса с фланга в свои ворота, а и вышло вперед. На 43-й минуте забил Цыганков.

Во втором тайме моменты были у обеих команд, но счет на табло не изменился.

До международного перерыва на матчи сборных Динамо сыграет 4 ноября против Барселоны и 8 ноября против Шахтера.

Днепр-1 — Динамо 1:2

Голы: Назаренко, 21 — Адамюк, 34 (авт.), Цыганков, 44



Днепр-1: Сарнавский — Тейлор, Адамюк, Логинов, Цуриков — Игнатенко (Кравченко, 73) — Назаренко (Коркишко, 80), Пихаленок, Когут (Батагов, 63), Ди Франко (Чичиков, 63) — Довбик (Хобленко, 63).



Динамо: Нещерет — Кендзера, Забарный, Попов, Караваев — Андриевский, Шепелев — Цыганков, Буяльский (Леднев, 73), Вербич (Родригес, 64) — Супряга.



Предупреждения: Игнатенко, Назаренко, Пихаленок — Буяльский, Кендзера, Попов