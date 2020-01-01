Александрия и Десна сыграли в результативную ничью

Десна ушла от поражения в матче, в котором выиграла первый тайм.

Александрия и Десна сыграли вничью 2:2 в матче восьмого тура чемпионата Украины.

Счет в матче был открыт на 39-й минуте, когда пенальти реализовал Андрей Тотовицкий.

Минимальный счет на табло продержался до 72-й минуты, когда Банада сравнял счет, а спустя 10 минут Ситало и вовсе вывел хозяев вперед.

Но все же последнее слово осталось за гостями — на 84-й минуте с передачи Тотовицкого отличился Филипп Будковский.

Десна остается на четвертом месте, а Александрия находится на восьмой строчке.

Александрия — Десна 2:2

Голы: Банада, 72, Ситало, 82 — Тотовицкий, 39 (пен.), Будковский, 84

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло (Банада, 46), Бондаренко, Дубра, Вантух (Стецьков, 74) — Лучкевич (Безбородько, 70), Гречишкин, Мишенко (Третьяков, 46, Грицук, 86) — Ковалец — Ситало.

Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря, Арвеладзе (Будковский, 78) — Калитвинцев (Гуцуляк, 78), Тотовицкий (Хлебас, 86), Мудрик (Картушов, 67) — Шевцов (Домбровский 67).

Предупреждения: Мишенко, Третьяков, Пашаев — Мостовой, Гитченко, Огиря, Имереков

На 89-й минуте удален Максим Имереков (Десна) (второе предупреждение).