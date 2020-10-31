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Кривцов - Усику: Украина сегодня с тобой

Комментариев: 7
Игрок Шахтера пожелал удачи украинскому боксеру, который сегодня проведет бой против Дерека Чисоры.
Сергей Кривцов
Сергей Кривцов
ФК Шахтер Донецк

Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов поддержал украинского боксера Александра Усика, который сегодня, 31 октября, проведет бой против супертяжеловеса Дерека Чисоры.

В Stories на своей страничке в Instagram футболист пожелал соотечественнику удачи.

“Удачи, Усик. Вся Украина сегодня с тобой“, - написал Кривцов.

Кривцов поддержал Усика
Кривцов поддержал Усика
instagram.com/kriva4

Напомним, бой Усик - Чисора состоится в Лондоне на Уэмбли Арене.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, которая начнется ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.

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Теги: Сергей Кривцов, футбол, Александр Усик, Дерек Чисора, бокс
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Комментариев (7)
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Осталось 500 символов
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Жеральд    31.10.2020, 22:58
Оценка:  +13
Жеральд
После известных высказываний гвоздика,ломы и усика - к сожалению или к радости,уже многие украинцы не болеют за *лапотников*,коими являются вышеназванные
KIBARG    31.10.2020, 21:28
Оценка:  +22
KIBARG
Та не особо. Впервые хочется, чтобы Усик получил по щам.
Viktor  (аноним)  31.10.2020, 20:40
Оценка:  +1
Viktor
Кривцов не є Україна. Україна не може підтримувати запроданця.
гость  (аноним)  31.10.2020, 20:32
Оценка:  +1
гость
19-15 на х...у...й в на кацапию бегом марш стекломой е..б..а...н...ый
гость  (аноним)  31.10.2020, 20:30
Оценка:  +1
гость
Чем намазался Дурик Чосоров, спермой слона или пальмовым маслом?
autsaider_gigimo    31.10.2020, 20:24
Оценка:  +23
autsaider_gigimo
Видимо у Кривцова мания величия.
Путин-Xyйло    31.10.2020, 19:50
Оценка:  +25
Путин-Xyйло
Кривцов - не вся Украина! Пусть за себя отвечает.
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