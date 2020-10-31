Кривцов - Усику: Украина сегодня с тобой

Игрок Шахтера пожелал удачи украинскому боксеру, который сегодня проведет бой против Дерека Чисоры.

Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов поддержал украинского боксера Александра Усика, который сегодня, 31 октября, проведет бой против супертяжеловеса Дерека Чисоры.

В Stories на своей страничке в Instagram футболист пожелал соотечественнику удачи.

“Удачи, Усик. Вся Украина сегодня с тобой“, - написал Кривцов.

Кривцов поддержал Усика instagram.com/kriva4

Напомним, бой Усик - Чисора состоится в Лондоне на Уэмбли Арене.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, которая начнется ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.